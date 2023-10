La piattaforma di e-commerce Amazon sta proponendo una centrale elettrica portatile marca Ecoflow ad un prezzo scontato di 30 euro.

Le centrali elettriche portatili per esempio, sono delle unità che, dopo aver accumulato energia, sono in grado di alimentare altri dispositivi elettronici, utilizzando la batteria. Ovviamente, come dicevamo, le centrali elettriche portatili non sono tutte uguali tra loro. Scopriamo quella proposta dal colosso.

Amazon: centrale elettrica portatile in offerta

Una volta caricata la centrale elettrica portatile, quest’ultima sarà in grado di fornire energia. Il vantaggio innegabile, nonché caratteristica principale della tecnologia, è proprio la portabilità. La possibilità di avere l’energia sempre a portata di mano, in qualunque luogo e qualunque condizione. Ma non solo: oggi le centrali elettriche portatili possono essere anche controllate tramite applicazioni che consentono di programmarle e di gestirle tramite uno smartphone. Insomma, una gestione decisamente più intuitiva e immediata rispetto ai vecchi generatori.

Tra le stazioni elettriche portatili, le batterie per pannelli solari, come è logico che sia, sono quindi sempre più richieste. EcoFlow presenta due serie di Power Station Portatile: la Delta e la River. Quella proposta oggi è una River 2, che rispetto alla Delta hanno una potenza più contenuta. Variano infatti da un minimo di 210 Wh di potenza a un massimo di 720 Wh, questa ad esempio è da 256 Wh.

Grazie alle celle delle batterie LFP, puoi utilizzare e ricaricare RIVER 2 per più di 3000 volte prima di raggiungere la capacità dell’80%. Vale a dire, quasi 10 anni di utilizzo regolare. RIVER 2 dispone della protezione BMS avanzata, con monitoraggio di tensione, corrente e temperatura per mantenere la batteria LFP in funzione per anni. Proposta a 239.99 euro seguendo questo link.