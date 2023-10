Amazon Prime Gratis è possibile? assolutamente sì, questo grazie alla promozione che l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti che non hanno mai avuto occasione di testare uno dei servizi più completi, il quale porta con sé tantissimi upgrade e funzioni aggiuntive.

Come ben sapete l’abbonamento Amazon Prime ha oggi un costo di circa 50 euro annui, che possono essere pagati in un’unica soluzione, risparmiando, oppure con un addebito fisso mensile. Iscriversi ad Amazon Prime porta con sé grandi vantaggi per l’utente finale, in primis può godere della spedizione gratuita su tutti i prodotti gestiti dalla logistica di Amazon, ma anche avere Amazon Music, Amazon Prime Video e Deliveroo Plus, solamente per citarne tre, a titolo completamente gratuito.

Oggi è tempo di Amazon Prime Day, e con esso una caterva di sconti speciali diretti esclusivamente sugli utenti che hanno appunto un abbonamento attivo. Per questo motivo è fondamentale attivarlo il prima possibile, così da iniziare sin da subito a risparmiare al massimo, ricordando comunque che i migliori sconti Amazon li potete avere solamente su questo canale Telegram ufficiale.

Amazon Prime Gratis, ecco come averlo a costo zero

Per avere Amazon Prime completamente gratis dovete semplicemente approfittare della promozione che l’azienda ha deciso di attivare nel periodo corrente, dando così l’opportunità a tutti i consumatori di testare il servizio per un periodo di circa 30 giorni, prima di richiedere eventualmente il pagamento.

Per averlo gratis dovete collegarvi qui, da notare che al termine dell’intervallo temporale indicato non sarà necessario versare alcunché, basterà cancellare il rinnovo automatico e si terminerà la fruizione di Amazon Prime.