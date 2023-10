5 serie TV super consigliate da guardare ORA su Netflix

Come sempre anche questo mese Netflix sta riuscendo a battere ogni forma di concorrenza con tutti i suoi contenuti. Gli utenti si stanno appassionando ad un numero sempre più vasto di produzioni, soprattutto per quanto concerne le serie TV.

Dopo aver visto il mese di agosto e il mese di settembre al massimo storico con One Piece, sembra che la piattaforma attualmente non voglia tirare i remi in barca. Infatti Netflix sta spingendo e durante questo mese di ottobre ha lanciato tantissimi contenuti nuovi, tra nuove stagioni e soprattutto nuove produzioni. È tempo di tenere gli occhi aperti: potrebbe spuntare fuori qualcosa di nuovo improvvisamente. Così è andata con svariate serie che nell’ultimo mese hanno catturato l’attenzione di utenti che mai e poi mai avrebbero abbandonato i loro contenuti preferiti.

Abbiamo deciso pertanto di stilare una lista con le prime 5 soluzioni da guardare tutte d’un fiato, almeno secondo quanto recita la classifica di Netflix.

Netflix batte la concorrenza con tante nuove serie TV interessanti, ecco la lista

Probabilmente in molti già se lo aspettavano, ma è bene ribadire che Lupin, con i nuovi episodi finalmente arrivati è in prima posizione. Questa volta dunque tocca al ladro gentiluomo.

Al secondo posto non poteva mancare la serie TV su Beckham e la sua famiglia. Al terzo scende la nuova stagione di Sex Education che comunque porta ancora tantissime visualizzazioni.

Rispettivamente al quarto e al quinto posto in graduatoria, ecco Vasco Rossi con Il Sopravvissuto, e Non Mentire. Siete pronti a tuffarvi in queste produzioni?