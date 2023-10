Le novità previste sui prossimi top di gamma Samsung stanno trapelando senza sosta nelle ultime settimane alimentando la curiosità degli utenti in attesa di conoscere ufficialmente i tre dispositivi della serie Galaxy S24. La notizia che ha recentemente appassionato i più riguarda il ricorso a una scocca in titanio da parte di Samsung, che sembrerebbe intenzionata a omologarsi alla scelta di Apple e ai suoi ultimi iPhone 15, ma non è tutto.

Fino ad ora Samsung ha rilasciato i suoi dispositivi mantenendo una distinzione interna a seconda dei Paesi ai quali fossero destinati gli smartphone. I dispositivi destinati agli Stati Uniti hanno sempre fatto ricorso a un chip prodotto da Qualcomm mentre gli smartphone destinati ad altri paesi sono stati dotati di processori Exynos. Questa volta le cose potrebbero cambiare!

Samsung Galaxy S24 Ultra abbandona i chip Exynos!

Stando a quanto riportato dal portale The Elec, il Samsung Galaxy S24 Ultra non farà ricorso ai chip Exynos. Samsung, a quanto pare, avrebbe deciso di rilasciare un’unica versione del top di gamma per eccellenza.

Quindi, in tutto il mondo il Samsung Galaxy S24 Ultra arriverà nell’unica versione alimentata dal nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Invece, i due modelli Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus continueranno ad essere realizzate in due versioni.

Una sarà dotata di chip Exynos e sarà dedicata esclusivamente all‘Europa e alla Corea del Sud; un’altra destinata agli Stati Uniti avrà al suo interno il chip prodotto da Qualcomm. Nonostante ciò, si dice che i modelli con a bordo il processore Exynos saranno decisamente pochi.