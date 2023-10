Fastweb Mobile è una realtà sempre pronta a catturare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, con incredibili promozioni dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, con le quali riuscire ad avere la meglio su tutti gli altri operatori telefonici, e distinguendosi dagli altri virtuali proprio per la proposta del 5G incluso nel prezzo.

L‘ultima promozione dell’azienda propone difatti un prezzo di soli 7,95 euro al mese, da pagare direttamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, per riuscire ugualmente ad avere accesso a minuti illimitati, che possono essere utilizzati verso chiunque in Italia, per riuscire poi ad accedere a 150 giga di internet alla massima velocità. Come anticipato si tratta di navigazione in 5G, senza limiti o vincoli particolari.

Fastweb Mobile, la promozione che tutti devono attivare

L’attivazione è possibile per tutti i consumatori sul territorio italiano, ciò sta a significare che la promozione può essere richiesta da chiunque, senza vincoli o limitazioni particolari (eventualmente anche senza portabilità del numero). Il processo iniziale è rapidissimo, infatti è stata recentemente introdotta la possibilità di richiedere le promo con SPID, così da non dover inviare documenti particolari di vario genere.

La spedizione della SIM a domicilio è una procedura completamente gratuita, così da rendere l’esperienza più immediata e rapida, inizialmente l’utente dovrà versare un contributo tale da coprire la prima mensilità. Ricordiamo, inoltre, che sono assenti vincoli di durata, ciò sta a significare che sarà possibile abbandonare Fastweb Mobile in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.