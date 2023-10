Oggi, chi avesse bisogno di un mini PC per gli utilizzi più svariati non ha che l’imbarazzo della scelta. I prezzi, inoltre, sono molto contenuti rispetto al passato.

I mini PC come quello che presentiamo oggi, possono essere utilizzati per allestire un media center, per configurare un server di vario genere o più semplicemente come un normale PC desktop utile per navigare in Rete, sfruttare i vari servizi online, elaborare documenti, creare presentazioni e così via. Scopriamo le sue caratteristiche.

NiPoGi Mini PC in offerta su Amazon

NiPoGi AK1 Plus Mini PC con ampio spazio di archiviazione (fino a 3200 MT/s) per salvare file di grandi dimensioni, migliorare la velocità di esecuzione (fino a 3200 MHz) e rendere il tuo lavoro più efficiente, supporta l’espansione flessibile dello storage aggiungendo SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso), supporta anche Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On.

NiPoGi aggiorna il mini pc AK1 Plus dotato della più recente CPU Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione (fino a 3,4 GHz, 4C/4T, 15 W a basso consumo energetico ), il che significa che le sue prestazioni sono aumentate del 30% rispetto a Gemini Lake (N5105/N5095/N5100). Un perfetto mini PC desktop offre un’esperienza fluida per l’intrattenimento visivo domestico, lo streaming video, la navigazione web, il lavoro.

NiPoGi AK1 Plus è un micro computer con grafica Intel UHD integrata che garantisce un’elaborazione delle immagini più veloce e una riproduzione video 4K UHD. NiPoGi W-11 Small PC ha una connessione wireless affidabile e stabile, apre siti Web in pochi secondi, guarda film senza buffering e scarica file senza problemi, collega il monitor da WiFi o Ethernet, usa una tastiera e un mouse wireless tramite bluetooth 4.2, che sarà una potente workstation per te. Attualmente è proposto a 139 euro seguendo questo link.