Dovete vedere assolutamente queste 5 SERIE TV di Netflix

Più serie TV e più film di Netflix hanno scaturito tantissimo interesse negli utenti, soprattutto durante il mese di agosto. Una serie in particolare avrebbe dominato la scena non lasciando neanche le briciole alle altre: parliamo di One Piece. Attualmente questa produzione però esce dalla top 5 per la prima volta, dopo mesi in cui non c’è stata tregua. I pirati più famosi della rete sono riusciti a portarsi dietro una ciurma di utenti interessati, i quali hanno divorato gli 8 episodi disponibili.

Ma ora chi c’è al comando della classifica? E soprattutto: chi è che segue a ruota? Ci sono diversi capolavori che si stanno ritagliando il loro spazio, ottenendo un mucchio di visualizzazioni. Proprio nel prossimo paragrafo c’è una carrellata generale con i primi 5 posti stilati da Netflix all’interno della solita classifica riservata alle serie TV.

Netflix sbanca ancora, le sue prime 5 serie TV sono assolutamente da vedere

Gli utenti appassionati avranno accolto braccia aperte Sex Education e la sua nuova stagione, attualmente al primo posto. Al secondo posto ecco Non Mentire, produzione che vede Alessandro Preziosi calarsi in una parte eccezionale.

Al terzo posto c’è ancora Vasco Rossi con Il Sopravvissuto, mentre al quarto posto non molla “La mia prediletta“.

Fanalino di coda, ma in netta crescita secondo i dati, è la serie TV Shameless. Tra alcolismo e situazioni al limite della comicità, questa produzione sta pian piano scavando un bel solco su Netflix.

Questa serie, anch’essa nuova, si trova a metà tra il drama e il comedy, con una famiglia che dovrà far fronte ai problemi di alcolismo del padre.