La piattaforma Amazon sta proponendo il drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2 radiocomandato con schermo ad un prezzo molto interessante.

Leggero, conforme alle normative C0, nessun test richiesto nella maggior parte dei Paesi! Goditi il divertimento del volo senza noiosi processi di richiesta e tempi di attesa infiniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2 ad un super prezzo

Mostra albe, tramonti e scene notturne con una chiarezza impressionante. Condividi i video istantaneamente e senza bisogno di alcuna modifica. Goditi filmati di alta qualità direttamente dalla fotocamera!. Grazie a capacità di rilevamento precise in tutte le direzioni, puoi volare in sicurezza con il drone che rileverà meglio gli ostacoli.

Sperimenta una durata della batteria estesa per voli ininterrotti e più lunghi[3]. Non preoccuparti più della batteria e lascia che nulla ti fermi durante i tuoi voli. Un elemento essenziale per voli lunghi e immagini di alta qualità. Sperimenta una trasmissione senza ritardi, immergendoti in prospettive in tempo reale come mai prima d’ora.

Prendi il controllo della traiettoria di tracciamento del drone con il nuovo ActiveTrack a 360°. Ottieni effetti operativi complessi e ininterrotti. Ottenere video fluidi sarà semplicissimo anche per i principianti. La certificazione C0 per DJI Mini 4 Pro consente agli utenti di volare nelle categorie A1, A2 e A3 e di bypassare i complessi esami e il costoso test per la licenza di pilotaggio remoto. Seguite questo link per acquistarlo a 1.129 euro.