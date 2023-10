Il colosso Amazon sta proponendo Ring Video Doorbell ad un prezzo molto interessante, più precisamente scontato del 35%.

Si tratta di un campanello che è posizionabile in qualsiasi punto vogliate e offre anche 30 giorni di prova gratuita del piano Ring Protect. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Ring Video Doorbell di Amazon in offerta del 35%

Videocitofono in HD a 1080p che ti permette di vedere, ascoltare e parlare con chiunque dal tuo smartphone, tablet o PC. La nuova versione di Ring Video Doorbell, che ti offre una migliore rilevazione di movimento e una visione notturna più nitida.

Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona alla porta o viene rilevato un movimento. Alimentazione tramite batteria ricaricabile integrata o connessione al sistema di cavi del tuo videocitofono per un’alimentazione costante. Collega Ring Video Doorbell alla rete Wi-Fi attraverso l’app Ring, poi fissa il videocitofono alla parete con gli attrezzi inclusi.

Associalo a specifici dispositivi con integrazione Alexa e attiva la funzione Annunci per ricevere notifiche quando qualcuno suona il campanello o quando viene rilevato un movimento. Le funzionalità di base, come le notifiche istantanee, Live View e la comunicazione bidirezionale, sono disponibili fin da subito e gratuitamente su tutti i dispositivi Ring. Per registrare, rivedere e condividere i momenti che potresti esserti perso, abbonati al piano Ring Protect. Il tutto a soli 64.99 euro invece di 99.99 seguendo questo link.