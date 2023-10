Netflix, la nuova TOP 5 delle serie TV è piena di BOMBE

Gli ultimi tempi hanno riportato Netflix a rivestire un’importanza fondamentale nella vita degli utenti. Contestualizzando tale definizione, si può capire quanto sia importante tornare dal lavoro e guardare la propria serie preferita, magari la sera dopo aver cenato.

Sono diverse le produzioni che hanno scaturito molto interesse nel pubblico, soprattutto a partire dal mese di agosto che ha visto il dominio di una serie in particolare, ovvero One Piece. Oggi quest’ultima esce ufficialmente dalla top 5 e lo fa dopo mesi di dominio.

Lo spazio dunque viene lasciato ad altri titoli molto interessanti, qualcuno già conosciuto e qualcun altro invece alla sua prima uscita su Netflix. Di certo non vi mancherà cosa guardare.

Netflix: questa è la nuova classifica con le prime 5 serie TV in lista

Come tutti potevano già aspettarsi, il primo posto resta occupato dalla stessa serie TV delle scorse settimane: stiamo parlando di Sex Education. La nuova stagione dello show va avanti a gonfie vele con tantissime visualizzazioni.

Al secondo posto arriva una nuova serie TV, questa volta italiana. Si tratta di Non Mentire con Alessandro Preziosi. Al terzo posto ecco Vasco Rossi con la sua serie Il Sopravvissuto, che di certo piacerà ai suoi appassionati.

Al quarto e quinto posto rispettivamente la miniserie TV La Mia Prediletta e la nuova serie TV Shameless.

Tutte le serie TV descritte sono attualmente disponibili su Netflix e consentono agli utenti di guardarle senza ulteriori aggiunte. Ogni piano infatti le prevede in lista, per cui non bisognerà ricorrere a particolari sottoscrizioni.