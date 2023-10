Se necessitate un sistema di videosorveglianza all’avanguardia ma non volete spendere un patrimonio, la piattaforma Amazon ha la soluzione perfetta per voi.

Stiamo parlando di eufy Security Cam S330, che vi garantisce una sicurezza altissima per poche centinaia di euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

eufy Security eufyCam S330 in offerta su Amazon

La videocamera individua piccoli dettagli di qualsiasi potenziale trasgressore (umano o animale) con eufyCam 3, anche di notte. Il sistema fotosensibile Starlight migliora le condizioni di scarsa illuminazione per garantire nitidezza dei colori. eufyCam 3 è autosufficiente in qualsiasi ambiente esterno con un pannello solare integrato che richiede solo 2 ore di luce solare giornaliera per la durabilità Forever Power.

Con eufyCam 3 hai il controllo dei tuoi dati con una crittografia di livello militare. Puoi anche installare un disco rigido (non incluso) per espandere fino a 16 TB di spazio di archiviazione, il tutto senza canone mensile. Scopri il vero potenziale della tua sicurezza con BionicMind, che fornisce riconoscimento facciale in grado di distinguere tra famigliari ed estranei con l’AI ad autoapprendimento.

Sentiti a tuo agio nel controllare comodamente eufyCam 3 con l’attivazione vocale tramite Alexa e l’Assistente di Google e un audio chiaro a due vie. Puoi anche impostare zone di attività per evitare falsi allarmi. Visitate questo link per acquistarlo per soli 545 euro con un coupon sconto di 70 euro da aggiungere al momento dell’acquisto.