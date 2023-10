Android 14, spunta finalmente la lista dei dispositivi compatibili

L’attesa per il rilascio di Android 14 sta per concludersi, almeno per gli utenti dei dispositivi Pixel. Inizialmente, l’aggiornamento era previsto per il 5 settembre, ma è stato posticipato. Nel frattempo, Google ha rilasciato la beta 1 di Android 14 QPR1, offrendo un’anteprima delle funzionalità che saranno incluse nella versione finale.

Android 14: tutte le novità in arrivo

Il rilascio di Android 14 è un evento cruciale nel calendario tecnologico, soprattutto perché segna un passo avanti nel ciclo di sviluppo del sistema operativo mobile più utilizzato al mondo. L’aggiornamento è destinato a una vasta gamma di dispositivi Pixel, compresi i modelli più vecchi come il Google Pixel 4a 5G e il Google Pixel 5, per i quali questo sarà l’ultimo aggiornamento supportato. Altri dispositivi che riceveranno l’aggiornamento includono il Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, e i futuri Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Anche il Google Pixel Fold e il Google Pixel Tablet saranno compatibili con Android 14.

L’orario del keynote “Made by Google”, previsto per le 16:00 ora italiana, suggerisce che il rollout dell’aggiornamento potrebbe iniziare presto. Questo è un dettaglio non trascurabile, poiché indica la rapidità con cui Google intende implementare le nuove funzionalità e miglioramenti. La lista dei dispositivi compatibili è un altro aspetto degno di nota. Essa riflette l’impegno di Google nel fornire aggiornamenti costanti e supporto a lungo termine per i suoi dispositivi, un fattore che potrebbe influenzare positivamente la percezione del marchio da parte degli utenti. Tuttavia, è importante sottolineare che mentre i nuovi dispositivi beneficeranno delle funzionalità avanzate di Android 14, i modelli più vecchi potrebbero non essere in grado di sfruttare tutte le nuove funzionalità a causa delle limitazioni hardware.

Con una vasta gamma di dispositivi supportati e un rollout rapido previsto, l’aggiornamento è destinato a lasciare un impatto duraturo sia in termini di funzionalità che di esperienza utente.