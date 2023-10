WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate in tutto il mondo, con i suoi 2 miliardi di utenti attivi ogni mese. A partire dal 2009, anno di lancio dell’app, WhatsApp ha rimodernato il concetto di messaggistica. Niente più limiti di digitazione, interfaccia intuitiva e facile da usare, messaggi gratuiti e non solo. Alla gamma di novità e vantaggi dell’app, col tempo, si sono poi aggiunti modi alternativi di comunicare come la chiamate video, la possibilità di inviare immagini, note vocali e ora, con un aggiornamento lanciato proprio nelle ultime settimane, anche note video. La sua innovazione è, inoltre, sempre stata sinonimo di sicurezza. Grazie al continuo impegno per la privacy, WhatsApp è da sempre un’app fondamentalmente sicura grazie a sistemi come la crittografia end-to-end. Ma è davvero sempre possibile tenere il proprio account al sicuro?

Trucco che permette di spiare o venir spiati su WhatsApp

In rete è possibile trovare vari servizi esterni che permettono di superare il livello di sicurezza e spiare l’account degli utenti su WhatsApp. Servizi come IPLogger non richiedono particolari conoscenze tecniche o informatiche, e permette di localizzare l’indirizzo IP della persona di cui si vuole conoscere la posizione senza che questa noti nulla di strano sul proprio smartphone. Come?

IPLogger genere un link che deve essere inviato all’utente che si intende spiare, una volta che questo vi cliccherà sopra il gioco è fatto. Fin da subito sarà nota la sua posizione e il malcapitato non si accorgerà di nulla.

Se invece si sta utilizzando WhatsApp Web, la versione browser dell’app, ci sono una serie di passaggi da effettuare. Bisogna accedere a WhatsApp Web dal vostro computer e poi digitare i tasti: CTRL + ALT + CANC. Grazie a questa sequenza si aprirà il task manager. Successivamente bisogna cliccare su Win+R e, nel campo che apparirà, inserire “cmd” e premere invio. Una volta effettuati questi passaggi, nella barra dei comandi bisogna digitare “etstat-an” e premere di nuovo invio. A questo punto avrete la possibilità di conoscere l’indirizzo IP del vostro contatto e potrete inserirlo in qualunque servizio di localizzazione IP, disponibile a tutti. Questo metodo, anche se più complesso, non richiede l’invio del link, passaggio che può insospettire la persona a cui viene inviato.

Purtroppo, difendersi non è sempre facile. La prima cosa da fare è non cliccare mai su link sospetti o di cui non conosciamo la sicura provenienza. Inoltre è consigliabile tenere sotto controllo azioni losche ed intervenire subito, contattando l’assistenza WhatsApp se credete di essere spiati.