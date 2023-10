Sphere, l’incredibile struttura creata per i concerti posizionata nel Venetian Resort di Las Vegas, è stato ufficialmente inaugurata pochi giorni fa con una grandiosa esibizione degli U2. Non si tratta di uno stadio qualunque, ma di alta tecnologia. La sfera è caratterizzata da una copertura led interna, avente una risoluzione da 16K, ed esterna coprente una superficie grande 50.000 metri quadri.

L’attesa delle prime immagini dello spettacolo è stata molta. Appena sono approdate online, hanno fatto il giro del mondo. La band storica irlandese ha regalato ai fan uno spettacolo senza precedenti, accompagnato da immagini animazioni vertiginose e pazzesche. I fortunati hanno vissuto un’esperienza immersiva fuori dal comune. L’ingresso di questa tecnologia nel mondo della musica e delle esibizioni potrebbe dare il via ad una nuova era concertistica.

Concerto U2 Sphere

I video di Sphere sul web provengono dalle persone presenti all’evento. La band non ha pubblicato video ufficiali, tuttavia sui social e su youtube si possono trovare moltissime registrazioni. Queste mostrano quanto lo spettacolo fosse incredibile ed immersivo. Tutti i brani erano accompagnati da animazioni create appositamente per sfruttare la cavatura del Led Wall, creando pazzesche illusioni ottiche e prospettiche.

Alcuni filmati riportano una vista di Las Vegas così definita da sembrare ad una prima occhiata reale. Quando poi ci si rende conto della forma curva di alcuni particolari, si comprende di essere all’interno di qualcosa e non all’esterno. La peculiarità è anche data dalla superficie fuori la sfera capace di riprodurre anch’essa qualsiasi immagine. Una delle più incredibili e spettacolari presenti online è quella raffigurante un occhio gigante.

L’esibizione degli U2 è stata la prima di molte. In totale vi saranno 25 concerti distribuiti fino al 16 dicembre. Se avete in programma un bel viaggio a Las Vegas, vi consigliamo di non perdere questo evento. Non importa se siate o meno fan della band perché di certo ne resterete stupiti e affascinati. Se invece non possedeste un soldo bucato, potreste seguire il profilo Sphere su TikTok, non ve ne pentirete.