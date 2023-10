Le lire sono le monete del nostro vecchio conio che sono state sostituire, ormai da anni, dall‘euro.

Tuttavia, seppur una moneta vecchia non ha più un valore economico né può essere utilizzata per effettuare acquisti recenti, vi sono particolari pezzi del passato che hanno fatto il loro ingresso nella categoria delle cosiddette monete rare.

Al contrario di quanto si possa pensare, collezionare monete antiche è un’attività non solo molto frequente, ma anche piuttosto remunerativa, ed è nota con il nome di numismatica.

A tal proposito, come abbiamo appunto detto, alcune monete del nostro vecchio conio sono considerate particolarmente rare e ricercate in quanto tali.

In quanto, la loro vendita può fruttare una vera e propria fortuna.

Tuttavia, non parliamo di monete rare semplicemente perché, ad oggi, difficili da reperire, ma esse rappresentano, a tutti gli effetti, un vero e proprio pezzo di storia della Repubblica italiana.

La lista delle lire più ricercate al mondo

Non tutte le lire sono ovviamente considerate rare, ma solo alcuni esemplari o quelle monete che presentano qualche caratteristica in particolare.

Tra le più ambite e ricercate dai collezionisti, hanno sicuramente un ruolo di rilievo “le 500 caravelle”.

Il suo valore dipende, oltre che dal materiale in cui essa è composta, in quanto realizzata in argento, anche dalla figura presente sulla sua superficie.

Si tratta infatti di un disegno raffigurante delle vele dispiegate al contrario.

Ma esiste una vera e propria lista di lire rare, il cui valore economico ha superato di gran lunga il loro vecchio valore nominale.

Ecco le più ricercate: