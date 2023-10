TIM rappresenta, a tutti gli effetti, uno degli operatori di telefonia mobile e fissa più diffusi e popolari dal punto di vista nazionale.

Garantendo sempre ai suoi clienti, promozioni super vantaggiose e servizi digitali di qualità.

A tal proposito, in occasione dell’inizio del mese di Ottobre, TIM lancia una promozione tutta nuova, ovvero la : XTe Tim Cross Go, che offre tutti i servizi inclusi, al prezzo di soli 7.99 euro al mese.

Disponibile fino al 28 Ottobre 2023, l’ offerta è valida per tutti i clienti.

Ovvero per tutti i nuovi utenti che provengono da altri operatori telefonici selezionati, o per i già clienti Tim che, recandosi presso shop fisici autorizzati, potranno effettuare un cambio di promozione.

XTE Tim Cross Go: servizi e dettagli dell’offerta

Parlando di super promo e dell’offerta xTe Tim Cross Go, essa, come abbiamo già detto, è disponibile al prezzo più che vantaggioso di soli 7.99 euro al mese, e vi possono accedere solo coloro che hanno già attivato almeno una linea fissa TIM.

Essa include:

Chiamate e minuti illimitati, senza scatto alla risposta e verso qualsiasi numero fisso o mobile, disposto su tutto il territorio nazionale;

senza scatto alla risposta e verso qualsiasi numero fisso o mobile, disposto su tutto il territorio nazionale; Messaggi di testo senza limiti , verso tutti;

, verso tutti; 70 Giga di Internet (con la possibilità di diventare illimitati grazie a Tim Unica Power, di cui vi parleremo a breve);

di Internet (con la possibilità di diventare grazie a di cui vi parleremo a breve); Velocità di navigazione in 4G;

Ricarica automatica su carta di credito o credito residuo;

su carta di credito o credito residuo; Servizi inclusi: “Lo Sai”, che ti informa quando un numero ti ha cercato nel momento in cui il tuo cellulare era raggiungibile o occupato e, “Chiama Ora”, quando un numero ritorna raggiungibile per poter essere richiamato, dopo averci provato, senza successo, in precedenza.

Tuttavia, come abbiamo già introdotto, sarà possibile aggiungere all’offerta sopracitata anche una promo extra, stiamo parlando di Tim Unica Power.

Quest’ultima, infatti, attraverso l’aggiunta di 1.99 euro da pagare sulla fattura che vi arriverà direttamente a casa (può essere infatti attivabile solo da chi presenta una linea Tim fissa) consente di ottenere giga illimitati e di navigare alla massima velocità del 5G.

La più veloce del momento, per tutti i dispositivi che naturalmente risultano essere compatibili.