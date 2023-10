Le incredibili FOTO reali del nuovo pieghevole OnePlus Open

Sta facendo molto rumore ultimamente ogni produttore che si accinge a lanciare qualcosa di nuovo nel mondo degli smartphone pieghevoli. Sono davvero tantissime le unità che si stanno mostrando pian piano agli utenti di tutto il mondo, ma un’azienda su tutte sembrerebbe avere le idee chiare. Si tratta di OnePlus, che con tutte le sue risorse ha dato modo agli utenti di poter aspettarsi qualcosa di molto ben realizzato.

Il nuovo OnePlus Open arriverà a breve ed è per questo spesso oggetto di tante indiscrezioni. Durante le ultime ore sarebbe arrivato qualcosa di molto interessante che riguarderebbe proprio la prima versione del pieghevole. Ad offrire uno sguardo al mondo intero sul dispositivo in carne ed ossa sarebbe proprio il fondatore di OnePlus, ovvero Pete Lau.

Le nuove foto mostrano finalmente il OnePlus Open in carne ed ossa

Durante le ultime ore è stata condotta un’intervista durante la quale il numero uno di OnePlus avrebbe mostrato i primi aspetti del prossimo Open. È arrivata infatti in video una prima versione del telefono che è stata prontamente mostrata agli utenti.

Pete Lau ribadisce che l’azienda detiene centinaia di brevetti utili per la cerniera, aspetto fondamentale per un telefono pieghevole. Si tratta di una cerniera più piccola del 37% rispetto a quella vista sul Find N2, smartphone di Oppo, azienda attigua a OnePlus.

La forza della cerniera e la chiusura perfetta che applica allo smartphone, si notano nel test del foglio: chiuso il telefono attorno ad un foglio di carta, questo non scivola in alcun modo via.