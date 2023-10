Whatsapp - addio numero, sull'applicazione approdano gli username

WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica di Meta, sta introducendo una funzione che potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono all’interno dell’app: gli username. Questa funzione, già presente su Telegram, permette agli utenti di essere identificati attraverso un nome utente unico, eliminando la necessità di condividere il proprio numero di telefono per avviare una conversazione.

Whatsapp: una grande novità sta per rivoluzionare l’app

Da pochissimo è stata notata la presenza di un nuovo menu nella beta per Android versione 2.23.11.15. Recentemente, la stessa funzione è stata avvistata nella beta di WhatsApp per iOS, specificamente nella build TestFlight 23.20.1 (522459020). Questo suggerisce che la funzione è in fase avanzata di sviluppo e potrebbe essere rilasciata al pubblico nei prossimi mesi.

Ma quali sono le implicazioni di questa nuova funzione? Innanzitutto, offre un livello aggiuntivo di privacy e sicurezza. Gli utenti potranno comunicare con nuovi contatti o partecipare a chat di gruppo senza rivelare il proprio numero di telefono. Questo è particolarmente vantaggioso in un’epoca in cui la protezione dei dati personali è diventata una preoccupazione crescente. Inoltre, la funzione mantiene la crittografia end-to-end, assicurando che le conversazioni rimangano private.

Un altro aspetto notevole è la facilità di connessione con una gamma più ampia di contatti. Che si tratti di individui o aziende, la funzione username semplifica il processo di avvio di nuove conversazioni. Gli utenti potranno scegliere il proprio username direttamente dalle impostazioni del profilo, grazie a una nuova sezione dedicata. Gli username su WhatsApp accetteranno caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali, garantendo che ogni nome utente sia unico. Tuttavia, è importante notare che la configurazione dell’username è facoltativa. Il numero di telefono associato a un account rimarrà nascosto solo se le persone coinvolte nella conversazione non conoscono già i numeri di telefono l’uno dell’altro.