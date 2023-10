La Tesla, la famosa azienda del magnate Elon Musk, nel terzo trimestre ha subito una frenata nei titoli di mercato statunitensi. La società automobilistica, avente il capitale più grande al mondo, ha realizzato 430.488 vetture, con una differenza di più di 49.000 veicoli rispetto al secondo trimestre.

Il motivo del rallentamento è dovuto a un upgrade tecnico che è stato effettuato su alcune delle fabbriche. Le consegne del terzo trimestre di quest’anno sono state in totale 435.059, quando le previsioni degli esperti erano di 461.640. I numeri però mostrano un rialzo rispetto al 2022 del 27%, ma in calo in confronto al secondo trimestre in cui sono state 466.140. Tuttavia, la flessione non dovrebbe avere conseguenze sui target annui. L’obiettivo dell’azienda per il 2023 è infatti di 1,8 milioni di veicoli, numero che molto probabilmente verrà raggiunto.

Il Cybertruck e la Model 3 di Tesla

Nonostante la frenata delle fabbriche, c’è una novità positiva che gli appassionati apprezzeranno. La società ha infatti annunciato un restyling di due delle sue auto. Anche se Tesla non ha soddisfatto le aspettative dei rialzisti, il quarto trimestre potrebbe portare ad un risultato molto diverso grazie alle modifiche sulla produzione.

Lo specchietto retrovisore del Cybertruck verrà cambiato per soddisfare i tagli ai prezzi e garantire una stabilità dei listini maggiore per i prossimi mesi. La vettura verrà distribuita a partire da Halloween, anche se le consegne erano previste per fine settembre. Ciò nonostante non manca molto e gli esperti prevedono un rialzo a livello globale della società, anche grazie ad un altro restyling effettuato sulla Model 3 in Cina.