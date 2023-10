La tecnologia ha permesso di rendere molte attività alla portata di tutti tramite un semplice clic. Grazie all’integrazione della termografia negli smartphone si è avuta la nascita di una nuova era. La rilevazione termica è divenuta così facilmente usufruibile da chiunque. Si tratta di uno strumento molto utile in diversi ambiti e che, alcune volte, riesce a individuare i problemi legati alla perdita di calore.

La tecnica analizza le radiazioni infrarosse raccolte, emesse dagli oggetti o anche da un essere vivente, ed è sfruttata in differenti discipline come la sicurezza, la ricerca ambientale, l’edilizia e la medicina.

Utilizzare lo smartphone per individuare cortocircuiti

La termografia è una particolare tecnologia che offre la possibilità di misurare e visualizzare la temperatura degli oggetti e dei corpi. Questo è possibile grazie ad una rilevazione delle radiazioni infrarosse che essi emettono. La visione tradizionale degli smartphone, così come la nostra, si basa sulla luce visibile, mentre la termografia su quella invisibile.

Alcune aziende hanno integrato funzionalità termografiche nei propri smartphone con l’obiettivo di portare tale strumento anche al grande pubblico, oltre gli ambiti specialistici. In questo modo i piccoli professionisti, come gli ingegneri edili o gli elettricisti, possono usare il proprio cellulare per individuare in maniera rapida eventuali problemi tecnici. Non dovranno più portare con sé apparecchiature differenti e separate, ma potranno sfruttare il proprio device per rilevare corto circuiti e perdite di calore, risolvendo tali problemi prima che essi possano causare gravi danni, come gli incendi.

Inoltre, la termografia può essere anche uno strumento molto pratico per le escursioni notturne. Tramite l’implementazione negli smartphone si è potuto anche abbattere i costi e aumentare l’interesse e la curiosità verso gli strumenti termografici. Gli sviluppatori tecnologici infatti stanno lavorando per la realizzazione di applicazioni che permetteranno di raggiungere traguardi inesplorati. Vedremo quali altre meraviglie ci offrirà il mondo tecnologico.