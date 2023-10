Bastano 5 euro al mese per avere SPUSU con tantissimi GIGA

Il gran numero di gestori di telefonia mobile che tutti i giorni lottano tra di loro porta gli utenti a poter scegliere sempre di più. È diventato difficile riuscire a preferire un’azienda piuttosto che un’altra ed è per tale motivo che ogni giorno ogni provider si affanna a trovare una soluzione migliore. Tra tutti i gestori virtuali ce ne sono alcuni che riescono a dominare senza problemi, con più nomi che vengono improvvisamente fuori con qualche promozione in grado di mettere tutti gli altri in difficoltà. Tra gli operatori più interessanti del momento figura certamente anche Spusu.

In questo momento sono disponibili più proposte sul sito ufficiale del gestore virtuale, ma una in particolare avrebbe rubato l’attenzione del pubblico. Si tratta di una proposta mobile piena di contenuti ma soprattutto con un prezzo più basso del normale.

Spusu batte tutti con la sua promo da 5,98 € al mese, ecco cosa offre

Tra tutti i gestori virtuali che meritano gran rispetto ultimamente c’è anche il nome di Spusu. Si tratta di uno dei migliori soprattutto soprattutto per i prezzi mensili delle offerte e lo dimostra con una delle ultime arrivate. Inoltre è un provider che mette a disposizione ben 300 Mbps in 4G+.

L’offerta più importante in questo momento è sicuramente quella che prende il nome di Spusu 70. Al suo interno ci sono 2000 minuti verso qualsiasi numero mobile e fisso, 500 messaggi verso tutti e infine 70 giga per navigare sul web usando il 4G. Il prezzo mensile sarà di 5,98 € al mese con tutti i servizi inclusi.