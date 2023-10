Samsung Galaxy S24 Ultra, incredibile: un'immagine spunta sul WEB

Manca ormai sempre meno al lancio dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, anche se comunque il tempo che separa gli utenti dalla presentazione è ancora abbondante. Durante gli ultimi tempi stanno trapelando molte notizie interessanti, tra cui quelle che parlano di un dispositivo che non subirà particolari stravolgimenti.

In realtà qualcosa dovrebbe cambiare dal punto di vista estetico, soprattutto secondo quanto trapelato mediante gli ultimi render che sono stati visti sul web in questi giorni. Si parlerebbe più in particolare del nuovo e prossimo Galaxy S24 Ultra, dispositivo che sarà il top dell’intera gamma. Grazie ad alcuni analisti che sono sempre presenti sulla scena web, sono arrivate delle immagini renderizzate.

Il nuovo Samsung Galaxy S24 Ultra spunta fuori con la più grande novità

A primo impatto il prossimo Galaxy S24 Ultra dovrebbe assomigliare molto all’attuale top di gamma di Samsung e anche a quello dell’anno prima. Dando un’occhiata però più da vicino, osservando le immagini in questione, si può notare che il display non sarebbe più curvo.

Questo andrebbe ad indicare la possibilità sempre più plausibile che Samsung scelga di ritornare ad avere un display piatto. Si può notare infatti che la curvatura sul lato anteriore è sparita. La visualizzazione anche dello sfondo risulterebbe piatta al 100%.

Allo stesso tempo erano trapelate già delle indiscrezioni che parlavano della volontà di Samsung di non introdurre più un display curvo, per cui tutto questo potrebbe solo essere una conferma.

Almeno per il momento queste sono le indicazioni, ma si sa anche qualcosa riguardo alle dimensioni: il Galaxy S24 Ultra potrebbe misurare 162,3 x 79 x 8,7 mm e il peso del dispositivo potrebbe essere di 233 g.