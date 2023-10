iPhone 15 con TIM e Vodafone, ecco le varie proposte a RATE

TIM non poteva tirarsi indietro dall’offrire il miglior smartphone del momento sul suo sito ufficiale. L’azienda più famosa d’Italia per quanto riguarda la telefonia mette a disposizione più soluzioni in base al modello scelto e al taglio di memoria. Questo è ciò che riguarda il nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e Pro Max:

iPhone 15 128GB, 256GB e 512GB: per il primo modello bisognerà pagare 33 € al mese per 30 mesi, mentre per il secondo 38 € al mese sempre per un totale di 30 mesi. Per quanto riguarda invece l'ultimo modello, la rata mensile sarà di 46 €.

iPhone 15 Plus 128, 256 e 512: il modello col taglio di memoria più basso costerà 38 € al mese per un totale di 30 mesi, mentre il secondo 43 €. L'ultimo, quello da 512GB, costerà invece 51 € al mese.

iPhone 15 Pro 128, 256, 512 e 1 TB: con 42 € al mese per 30 mesi porterete a casa il taglio di memoria più piccolo, mentre con 46 € quello da 256. per quanto riguarda gli ultimi due, serviranno rispettivamente 55 € e 63 € euro.

iPhone 15 Pro Max 256, 512 e 1 TB: per il primo serviranno 50€ per 30 mesi, per il secondo 59€ per 30 mesi mentre per il terzo 67€ per 30 mesi.

Vodafone: ecco quali sono le proposte per i nuovi iPhone 15

Per quanto riguarda Vodafone, questi sono i prezzi con i quali si può portare a casa un iPhone di ultima generazione. In questo caso è previsto un anticipo di 99,99€:

iPhone 15 128GB, 256GB e 512GB: per il primo occorrono 33,99€ per 24 mesi mentre per il secondo 38,99€ per 24 mesi. Per l'ultimo 48,99€ per 24 mesi.

iPhone 15 Plus 128, 256 e 512: bastano per il primo 39,99€ per 24 mesi, mentre per il secondo 44,99€. Per il 512, 54,99€ per 24 mesi.

Per quanto concerne invece i modelli superiori, ovvero gli iPhone 15 Pro e Pro Max, la situazione cambia. Ecco la lista, con un anticipo questa volta di 199,99€ per tutti i tagli di memoria: