Non pagare il canone Rai, in modo completamente legale e senza strascichi legali, è veramente possibile, così gli utenti possono finalmente coronare un sogno che li ha accompagnati per lunghissimo tempo, e mediante il quale possono iniziare a risparmiare molto più del previsto.

La tassa venne introdotta con l’idea di far pagare a coloro che avevano in casa un televisore, una sorta di possesso dello stesso, creando un gettito fiscale che venne a sua volta utilizzato per finanziare lo sviluppo della TV pubblica, oltre che naturalmente il miglioramento della singola infrastruttura.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che trovate in esclusiva assoluta sul canale Telegram di TecnoAndroid, con anche i codici sconto gratis disponibili solo oggi.

Canone Rai, finalmente la tassa è completamente gratis

La condizione basilare sulla quale si basa il pagamento del canone Rai è proprio il possesso del televisore, tutto questo porta ad una domanda fondamentale: “e se in casa ne fossi sprovvisto?”, la risposta è altrettanto semplice: “è possibile richiedere l’esenzione”. Per raggiungere tale obiettivo gli utenti non devono fare altro che presentare all’Agenzia delle Entrate una specifica autodichiarazione, con la quale appunto dichiarano di essere sprovvisti di un televisore nella propria abitazione. Un documento legalmente valido, il che potrebbe portare a sanzioni e multe se venisse dichiarato il falso (non fatelo).

La domanda di esenzione deve essere poi presentata entro date ben specifiche, che non devono assolutamente superare il 31 gennaio dell’anno in cui non si vuole pagare la tassa, in caso contrario l’utente si troverà costretto a pagare almeno parte del canone Rai (del quale non è possibile ottenere il rimborso).