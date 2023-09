Iliad apre la stagione autunnale nel migliore dei modi. I clienti che decidono di attivare una SIM con il provider anche in questi giorni di fine settembre ed inizio ottobre, potranno scegliere una ricaricabile molto vantaggiose come la Giga 150.

Iliad, a settembre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

La Giga 150 rappresenta una delle tariffe simbolo di Iliad. Il provider francese assicura agli abbonati attraverso questa ricaricabile chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per la connessione internet da utilizzare anche attraverso la tecnologia del 5G. Il prezzo di questa promozione sarà sempre lo stesso: solo 9,99 euro al mese.

La Giga 150, anche se è la migliore promozione di Iliad in questo inizio autunno, non è certamente la sola offerta del provider francese. Attraverso il sito ufficiale del provider, sarà infatti possibile accedere ad altre due ricaricabili segrete molto convenienti.

Una prima proposta di Iliad è la Giga 100. I clienti che optano per questa ricaricabile pagheranno soltanto 7,99 euro ogni trenta giorni ed avranno chiamate ed SMS illimitati con la presenza di 100 Giga per la navigazione internet, sempre con la tecnologia garantita del 5G.

In alternativa, gli utenti che decidono di attivare una promozione con ancora più dati per navigare in internet possono optare per la Dati 300. Questa ricaricabile speciale mette a disposizione del pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.