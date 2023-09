VeryMobile è l’operatore low cost di WindTre.

Potendo affidarsi alle infrastrutture di WindTre, VeryMobile gode di una copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale.

In occasione della fine dell’estate, l’ operatore annuncia che anche alcune promozioni stanno per terminare.

Infatti, mancano solo 3 giorni e pochissime ore prima dello scadere dell’offerta VeryMobile.

Stiamo parlando della Promo Flash che tutti stanno facendo a gare per attivarla.

Ma vediamo in dettaglio quali servizi essa include.

VeryMobile promo flash: tutti i dettagli

La promo flash di VeryMobile è valida per una molteplicità di utenti, per tutti i nuovi numeri e per coloro che, invece, provengono da altri gestore telefonico, come: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce ed altri ancora.

(Da verificare direttamente sul sito ufficiale dell’operatore).

L’offerta in questione, disponibile al prezzo di 5.99 euro al mese, prevede:

Minuti e chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali!

verso tutti i numeri nazionali! Messaggi illimitati verso tutti;

verso tutti; 120 GB di Internet alla velocità del 4G;

di Internet alla velocità del 99,7 % di copertura garantita per tutto il territorio nazionale;

di copertura garantita per tutto il territorio nazionale; Assistenza Very dedicata e sempre disponibile per avere informazioni circa la vostra linea telefonica o valutare le altre promozioni del momento;

Very dedicata e sempre disponibile per avere informazioni circa la vostra linea telefonica o valutare le altre promozioni del momento; App Very dedicata!

dedicata! Servizio di Ricarica Automatica;

Spedizione e SIM gratuita presso la propria abitazione o presso un’edicola convenzionata.

presso la propria abitazione o presso un’edicola convenzionata. Attivazione promo a 9.99 euro da pagare solo una volta.

VeryMobile dispone di una molteplicità di altre offerte super vantaggiose che potete consultare facilmente dal sito ufficiale dell’operatore. Questa di cui vi abbiamo parlato non è l’unica promo in scadenza in concomitanza della fine dell’Estete.

Quindi correte su VeryMobile.it e scegliete l’offerta che risponde maggiormente alle vostre esigenze.