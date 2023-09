Appena pochi giorni fa la Vodafone aveva annunciato rincari dei canoni per i propri clienti di circa 2€ al mese. Pare invece che la cifra sia ancora salita e che dal prossimo ottobre gli utenti saranno costretti a pagare prezzi che non avevano concordato.

I rincari dell’operatore non si limiteranno ad alcune opzioni tariffarie, ma comprenderanno diverse offerte. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 3€ in più. La Vodafone non precisa esattamente quali saranno i piani coinvolti dagli aumenti, forse perché non tutti ne saranno coinvolti. La comunicazione effettiva verrà inviata tramite SMS e nel caso si volesse disdire servizio basterà contattare il servizio clienti. Tuttavia, queste modifiche porteranno con sé anche i dei vantaggi. Scopriamo subito quali.

I vantaggi Vodafone varranno la pena?

La Vodafone, per addolcire la pillola, ritiene che piuttosto di una rimodulazione delle offerte si tratti di una loro variazione. Questa farebbe parte di un’iniziativa che andrebbe a rendere le tariffe più trasparenti e anche più vantaggiose nei confronti dei clienti.

I nuovi servizi saranno aggiunti a coloro che non li possiedono nel proprio piano telefonico. Nel dettaglio, alcuni potranno accedere a funzioni che permetteranno di essere raggiungibili in ogni momento come la segreteria telefonica, la continuità del proprio servizio anche nel caso in cui esauriscano il credito e il servizio Vodafone “chiamami”.

Ad altri sarà proposta l’aggiunta di sms e minuti illimitati nel caso in cui abbiano un’offerta che comprende soltanto la navigazione. Inoltre, il traffico dati disponibile verrà accresciuto per adeguare le tariffe alle esigenze di consumo degli utenti. Ulteriore opzione sarà l’azzeramento dei costi per le chiamate, per gli sms e per i giga in più.

Ricordiamo che nel caso in cui non vorreste accettare le modifiche al vostro contratto, potete richiedere nel passaggio ad un altro operatore mantenendo il numero entro i 60 giorni dalla ricezione dell’SMS in cui è specificato l’aumento tariffario.