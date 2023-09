Iliad ha inaugurato la sua stagione autunnale all’insegna della continuità. Il provider francese ha messo a disposizione di tutti i suoi abbonati alcune ricche promozioni per la telefonia mobile. Nel listino del gestore, spicca ancora una volta per convenienza la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la promozione Giga 150 potranno beneficiare di chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per la navigazione di rete. Il costo della ricaricabile è sempre confermato in 9,99 euro con un extra il cui valore è di 9,99 euro per l’attivazione della SIM. Quest’ultima spesa è da intendersi come una tantum.

La presenza della Giga 150 conferma per gli utenti anche la tecnologia 5G. Il gestore, in controtendenza con i principali rivali, offre le linee internet di ultima generazione senza alcuna spesa aggiuntiva. Inoltre, Iliad si sta impegnando con fare maggiore nel garantire copertura e stabilità alle sue reti 5G.

Gli investimenti di Iliad sulle sue reti 5G hanno già avuto delle conseguenze, con le principali città italiane che già sono coperte dalle reti di ultima generazione. Proprio gli investimenti sul 5G però comporteranno anche una rinuncia per gli abbonati. Anche il provider francese, così come TIM o anche Vodafone, ha avviato il processo di eliminazione graduale del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.