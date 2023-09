Avete mai sentito parlare di RayBan intelligenti?

Ebbene, in seguito all’ultimo evento Meta Connector 2023, la nota azienda ha fatto un annuncio davvero molto importante circa l’introduzione della tecnologia IA presso le sue principali piattaforme.

Tuttavia, l’intelligenza artificiale non rappresenta l’unica novità che Meta ha in serbo per noi.

Al contrario, sembra proprio che questo sarà un anno pieno di sorprese.

Sta infatti per arrivare la nuova versione degli occhiali intelligenti, le RayBan Meta Smart Glasses, che rappresentano presumibilmente la nuova tecnologia del futuro.

RayBan Metà: arrivano gli occhiali intelligenti

Le RayBan by Meta, si presentano infatti come un’ottima alternativa ad auricolari e fotocamere.

In quanto, tale dispositivo, si presenta assolutamente uguale ad una qualsiasi montatura di occhiali.

Tuttavia, quest’ ultimi dispongono anche di un sistema audio in grado di riprodurre musica così che solo il proprietario possa sentirla, senza che altre persone sappiano realmente di cosa si tratti e, come abbiamo appunto detto, di una fotocamera integrata.

Praticamente invisibile per le altre persone che ci circondano.

Servizi e principali funzionalità

Ma vediamo più in dettaglio le principali caratteristiche e funzionalità dei nuovi RayBan intelligenti.

Le fotocamere saranno in grado di scattare foto a 12Mp e di registrare video in 1080 p.

La funzione in questione consentirà infatti di realizzare dei video da pubblicare in diretta streaming su Facebook o nelle Stories di Instagram.

Il tutto semplicemente premendo due volte il piccolo pulsante disposto su l’asticella degli occhiali.

saranno in grado di scattare foto a e di registrare in La funzione in questione consentirà infatti di realizzare dei video da pubblicare in su Facebook o nelle di Instagram. Il tutto semplicemente premendo due volte il piccolo pulsante disposto su In più sarà possibile effettuare delle chiamate e fornire comandi vocali , in quanto sembra che il nuovo dispositivo disporrá di ben cinque microfoni;

, in quanto sembra che il nuovo dispositivo disporrá di ben La memoria interna di RayBan corrisponde a circa 32Gb. In grado quindi di contenere fino a 500 foto e circa 100 video dalla durata di 30 secondi ognuno.

di RayBan corrisponde a circa In grado quindi di contenere fino a e circa dalla durata di 30 secondi ognuno. Batteria potenziata. Il dispositivo disporrá infatti di un processore Snapdragon AR1 Gen1. Con un’autonomia che può andare dalle 4 alle 6 ore.

Per quanto riguarda la questione prezzo, per il momento gli occhiali sono in preordine ancora esclusivamente in America, Regno Unito e Canada è sara disponibile al costo di 299 dollari.

Il suo lancio ufficiale sul mercato dovrebbe avvenire intorno al 17 Ottobre 2023.