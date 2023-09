WindTre assicura sempre le migliori proposte ai suoi clienti, anche in questa stagione autunnale. Il provider arancione non vuole essere da meno rispetto a Iliad e altri altri gestori low cost. Per gli utenti che decidono di attivare una nuova SIM a fine settembre c’è una sorpresa da non perdere.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

I client che decidono di passare in WindTre, infatti, possono attivare la proposta WindTre Go Unlimited Star+. Questa ricaricabile mette a disposizione del pubblico consumi senza limiti per i minuti e per le chiamate, verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la navigazione di rete, con la tecnologia del 5G in caso di territorio coperto dalle linee di ultima generazione.

Il prezzo di questa ricaricabile rappresenta un vero e proprio punto di forza per gli utenti che si troveranno a pagare 7,99 euro ogni trenta giorni. Previsto inoltre un extra una tantum pari a 10 euro per l’attivazione della SIM.

Come per altre ricaricabili, anche in questa occasione sono presenti delle condizioni per tutti gli utenti che scelgono questa promozione di WindTre. In primo luogo sarà necessario aver scelto in passato o attivare contestualmente un’offerta legata alla Fibra ottica. Inoltre, sempre in una linea di continuità con il recente passato, anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.