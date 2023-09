Ogni giorno gli utenti con sistema operativo Android sono alla ricerca delle migliori occasioni per cercare di risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, non solo per quanto riguarda i prodotti da aggiungere al proprio setup, quanto le app ed i giochi che vengono quotidianamente scaricati sullo smartphone.

Sul Play Store di Google si possono scovare una vera e propria infinità di elementi, essendo un negozio virtuale tanto smisurato, ad oggi è difficile capire quali siano a tutti gli effetti le migliori offerte. In vostro aiuto accorriamo noi di TecnoAndroid, con la nostra classica selezione giornaliera con i prezzi più bassi attualmente disponibili.

Android, oggi sono gratis tantissime app e giochi in esclusiva

La nuova tornata di sconti disponibili sul Play Store di Google parte con un titolo davvero molto interessante, stiamo parlando di Limbo, un gioco presente anche su console, che costa solamente 0,49 euro (LINK), passando anche per The Quest, acquistabile al prezzo di 3,49 euro, oppure Glidey, un puzzle game molto minimale, che può essere acquistato dal pubblico con un esborso finale azzerato (è indubbiamente gratis a questo link).

Gli utenti che invece volessero acquistare qualcosa di diverso, potrebbero affidarsi al Bass Booster & Equalizer PRO, disponibile gratuitamente qui, oppure acquistare Worms 2: Armageddon, un titolo che ha fatto letteralmente la storia dei videogame, che sul Play Store viene proposto a soli 1,09 euro. Tutti gli sconti inseriti nell’articolo sono temporalmente limitati.