È stata ufficialmente rilasciata di ottobre del servizio PS Plus Essential. Online, rumor differenti hanno continuato a circolare negli ultimi giorni sui possibili giochi gratuiti disponibili per la PlayStation 5 e la PlayStation 4. Notizie riportate dal leaker billbil-kun su Dealabs vociferavano che nella lista ci sarebbero stati The Callisto Protocol e Farming Simulator 22.

Data l’esperienza e le volte passate in cui il leaker non ha fallito, in molti hanno preso per veritiere le info condivise e non sono stati delusi. billbil-kun è un leaker molto conosciuto dagli appassionati di gaming. Da ormai parecchi anni, condivide con un certo anticipo, e in maniera del tutto corretta, la lista dei giochi presenti con PS Plus. La versione Essential, per chi non è molto avvezzo alle console di gioco, è quella base. Esistono infatti altre due opzioni a pagamento chiamate Extra e Premium.

The Callisto Protocol e Farming Simulator 22 su PS Plus Essential

Il primo videogame condiviso dal leaker è appunto The Callisto Protocol. Si tratta di un gioco d’azione e horror con esperienza in terza persona, ideato dallo stesso creatore di Dead Space. Non si tratta di un titolo recente, la sua pubblicazione risale a dicembre 2022. Le recensioni si sono scisse da subito in due “fazioni”: c’è chi lo ha apprezzato e chi, ponendolo a confronto con Dead Space, lo ha ritenuto molto inferiore.

Il secondo è un simulatore di coltivazione. In Farming Simulator 22 il compito è quello di gestire una fattoria usando mezzi agricoli per fra fiorire le piantagioni. Si inizia con una piccola somma di “denaro” e via via si deve arrivare ad una certa somma per ottenere maggiori risultati. Anche questo è un gioco già conosciuto dagli appassionati che, in questo caso, hanno avuto perlopiù pareri positivi.