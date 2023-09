In Italia quando si pensa agli operatori telefonici il primo che viene in mente è sicuramente la TIM. Questo perché, oltre ad esistere da molti anni, è attivo sia per quanto riguarda la rete mobile che quella fissa con fibra. Inoltre, è famosa per le sue tariffe create appositamente per soddisfare ogni tipologia di utente o anche un’intera famiglia. Le ultime notizie riportano una nuova offerta pazzesca, avente molti vantaggi ad un prezzo super conveniente.

Pare infatti che la TIM stia contattando i suoi ex clienti per convincerli a tornare con una promozione che non potranno rifiutare. Questa comprende un bundle molto interessante e entra a far parte delle migliori tariffe del settore al di sotto dei 7€ al mese.

La promozione TIM che vi farà correre in store

La nuova offerta è quindi una winback. La winback TIM 80 giga include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, SMS infiniti e soprattutto 80 GB per navigare online ad una velocità 4G.

Il costo della promozione è di soli 6,99€ e non possiede spese aggiuntive date dall’attivazione. L’unica aggiunta è di 10 euro, data dall’acquisto della nuova SIM.

Non potete negare che l’offerta sia vantaggiosa. Per attivarla, dovreste ricevere un messaggio informativo dove questa vi verrà proposta. La tariffa è riferita a tutti coloro che hanno sul proprio smartphone CoopVoce, Iliad, PosteMobile ed altri operatori virtuali. Tuttavia se foste interessati davvero al passaggio potreste recarvi in uno store e richiedere l’attivazione della promozione entro il 30 settembre. Per maggiori dettagli vi basterà visitare il sito.