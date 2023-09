Unieuro riprende a correre proponendo al pubblico una campagna promozionale decisamente speciale, al cui interno si possono trovare incredibili sconti speciali, con i prezzi più bassi in assoluto dell’anno corrente, e la possibilità comunque di approfittarne praticamente ovunque si voglia.

Il risparmio da Unieuro è davvero uno dei migliori in circolazione, in questo modo gli utenti sono effettivamente sicuri di riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo godere di prodotti dalla qualità superiore al normale. Tutti gli acquisti, come al solito, devono essere completati nei negozi fisici ed anche online, così da essere sicuri di accedere alle migliori promozioni anche dal divano di casa, con la consegna a domicilio gratuita.

Unieuro shock, ecco tutti gli sconti di oggi

Il volantino di casa Unieuro rappresenta sicuramente il mezzo ideale per riuscire ad acquistare smartphone di ultima generazione, pagandoli prezzi inferiori rispetto ai vari listini del momento. Proprio i top di gamma superiori ai 1000 euro sono i più richiesti dal pubblico, con la possibilità di acquistare iPhone 14 Pro Max, a soli 1399 euro, passando per Galaxy Z Flip5, il cui prezzo è di 1249 euro, oppure iPhone 14 Pro, che oggi costa 1149 euro.

Gli utenti che vogliono un top ma non sono disposti a spendere più di 1000 euro, possono fare affidamento su iPhone 14 Plus, che costa 949 euro, passando anche per il bellissimo Galaxy S23, che oggi gli utenti possono avere con un esborso finale di 749 euro. Gli acquisti, come sempre del resto, possono essere completati anche online.