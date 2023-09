Non tutti sanno che alcune banconote del nostro attuale conio (l’ euro) potrebbero avere un valore economico molto più alto rispetto al loro valore nominale.

Stiamo parlando di particolari banconote che, per la presenza di alcune caratteristiche non comuni, vengono etichettate come rare.

Esiste infatti un vero e proprio settore del collezionismo che si occupa della ricerca di banconote particolari, per il cui possesso alcune persone sono disposte persino a sborsare somme esorbitanti.

Le banconote vengono considerate rare a seconda della particolarità della loro sequenza alfanumerica.

Queste devono quindi essere in possesso di alcune caratteristiche rilevanti, quali:

La presenza di numeri uguali disposti in maniera consecutiva. Non importa se i numeri sono presenti all’inizio, nel mezzo o verso la fine, l’importante è che siano consecutivi.

Infatti, in base a quanto è stato notato dallo studioso Guy Soheir, che ha analizzato più di mezzo milione di unità, la presenza di numeri consecutivi è un dato assolutamente non comune. Per questa ragione è considerato piuttosto raro.

Presenza di numeri differenti. Ogni banconota possiede una sequenza di 11 numeri. La loro particolarità sta anche nella presenza o meno di numeri differenti. A tal proposito, una banconota viene considerata rara se:

– Possiede 10 numeri uguali;

– Possiede 10 numeri diversi

– Possiede solo due numeri diversi

– Ha solo tre numeri diversi

Le banconote Radar. Sono quelle la cui sequenza numerica è un palindromo, ovvero un numero che letto anche al contrario, resta sempre lo stesso. Bisogna fare però particolare attenzione a ciò che il mercato definisce come banconote radar, in quanto spesso vengono incluse anche quelle che hanno solo qualche cifra come palindromo. In questo caso, si tratta sicuramente di una caratteristica interessante ma che non è da considerarsi rara.

Banconote particolari. Tra queste abbiano le Specimen, che sono banconote di prova, in genere destinate per qualche autorità particolare o al Governatore della Banca Centrale Europea.

Presentano solo una sequenza di 4 numeri e la scritta SPECIMEN, disposta in diagonale.