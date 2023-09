Samsung realizza nuovi telefoni per le truppe d’assalto

Un lancio da top di gamma quello realizzato da Samsung per le truppe d’assalto.

Samsung, azienda sudcoreana di telefonia, ha presentato due nuovi device riservati all’ambito militare

Entrambi i dispositivi sono dotati di: display con la capacità di essere utilizzato anche se si indossano i guanti; sistema di bloccaggio automatico che permette di utilizzare il dispositivo anche quando agganciato ai supporti sulle braccia o sulla parte frontale dell’equipaggiamento; e modalità per la visione notturna utilizzabile anche con dispositivi ottici come visori o mirini.

Inoltre, essendo nati per operazioni speciali sul campo, i device sono dotati di appositi sistemi (Android Team Awareness Kit e Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit) atti a raccogliere e condividere in tempo reale informazioni utili sulla missione e sulla posizione dei soldati.

Completa l’assetto di questi dispositivi un sistema di connessione con GPS tattico capace di connettersi anche con i droni, radio tattica e connessioni 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Essendo dispositivi militari è fondamentale la sicurezza, ecco perché entrambi i dispositivi sono dotati di un sistema per la protezione informatica con crittografia gestita da Samsung Knox, una VPN esclusiva ed è inoltre presente la modalità Stealth che disabilita tutte le connessioni per non rendere rilevabili i soldati durante le operazioni speciali. Entrambi i dispositivi arrivano dotati di una custodia ultra-resistente di tipo militare che ne garantisce la resistenza a polvere e acqua anche in caso di immersioni.

Ci sono però alcune caratteristiche che distinguono i due smartphone.

Sono Samsung Galaxy S23 Tactical Edition e Samsung Galaxy XCover6 Pro Tactical Edition i nuovi dispositivi di casa Samsung

Il primo è la versione “potenziata” del noto S23, con l’aggiunta di novità tecniche utili nelle operazioni sul campo di battaglia.

Il display per questo dispositivo è un Dynamic AMOLED da 6.1 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 fondamentale per fornire massima resistenza. È fornito di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, il tutto nella versione ottimizzata appositamente per Galaxy. Il sistema operativo è ovviamente Android(13) ed è dotato di interfaccia One UI 5.1.

Il comparto fotografico comprende: fotocamera frontale di 12MP, sensore da 50MP con stabilizzatore ottico, ultra-grandangolare da 12MP, teleobiettivo da 10MP e zoom 3x. Una particolare attenzione è stata riservata alla batteria (3.900mAh) costituita da ricarica inversa, ricarica cablata a 25W e wireless a 15W.

Rugged phone Samsung customizzato

Il secondo dispositivo Samsung è invece completamente inedito, realizzato appositamente per il mondo militare.

È dotato di display LCD da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. A proteggere il display per questo dispositivo troviamo un vetro Gorilla Glass Victus+. Con processore Qualcomm Snapdragon 778G è caratterizzato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD fino a 1TB.

La fotocamera comprende un sensore principale da 50MP, uno stabilizzatore elettronico dell’immagine(EIS), un sensore ultra-grandangolare da 8MP e fotocamera frontale da 13MP. La batteria è da 4.050, è intercambiabile, ma nelle specifiche non viene indicata la potenza di ricarica.

Infine, oltre alla resistenza a polvere o acqua (caratteristica anche del primo device) è fornito di ulteriore protezione a condizioni meteorologiche estreme, urti e sollecitazioni.

Se pensavate di appagare la vostra curiosità e provare i due smartphone Samsung, ci dispiace informarvi che non è possibile. I device sono esclusiva delle forze armate e per questo solo quest’ultime possono ordinarli e acquistarli.