Per tutti coloro che sono in attesa della nuova linea di Samsung Galaxy S23 FE, abbiamo una buona notizia per voi.

Sembra infatti, che non si dovrà aspettare ancora al lungo prima di assistere al lancio ufficiale del dispositivo.

Secondo una fuoriuscita di notizie da parte di fonti particolarmente attendibili, la serie Galaxy S23 FE debutterà ufficialmente nel mese di Ottobre 2023. In poche parole, potremmo dire che mancano solo alcune settimane prima del grande evento.

Tuttavia Samsung, la nota azienda coreana, continua a mantenere un silenzio stampa a riguardo, senza confermare né rinnegare.

È probabile quindi che Ottobre sarà davvero il mese del Galaxy S23 FE.

Nuovo Galaxy S23 FE, principali caratteristiche tecniche e stilistiche

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S23 FE sembra che il dispositivo richiami molto lo stile del precedente Galaxy S23, escludendo ovviamente il cambio di processore.

Tra le principali caratteristiche tecniche e stilistiche che, secondo alcune fonti, il nuovo Galaxy dovrebbe avere, abbiano:

Display da 6.3 pollici;

Fotocamera anteriore da 10 Mp;

Fotocamera posteriore da 5.8 e 12Mp;

e Capacità di batteria da 4.370 mAh , molto più potente di quella del Galaxy S23 da 3.900 mAh;

, molto più potente di quella del Galaxy S23 da 3.900 mAh; RAM da 8Gb, probabile presenza anche di una RAM da 6 Gb;

da 8Gb, probabile presenza anche di una RAM da 6 Gb; 128 GB e 256 GB di memoria interna, da scegliere in base alle proprie preferenze;

e di memoria interna, da scegliere in base alle proprie preferenze; Processore octa-core;

Connettività alla massima velocità del 5G , la più potente del momento;

alla massima velocità del , la più potente del momento; Dimensioni di 158 x 76.5 x 8.2mm;

di 158 x 76.5 x 8.2mm; Peso di 210 g.

Non sappiamo ancora se queste informazioni siano veritiere al 100%, in quanto non rilasciate da Samsung, ma in seguito ad una fuga di notizie da parte di fonti ugualmente attendibili.

Ad ogni modo, non bisognerà attendere ancora a lungo per avere svelate finalmente tutte le informazioni a riguardo.