Spusu e le sue offerte, si parte da 3,98 € al mese con tutto incluso

Sono così tanti i gestori di telefonia mobile che ogni giorno si affollano sul panorama rappresentato da tantissimi utenti per proporre le loro opportunità. È diventato complicato preferirne uno ad un altro ed è proprio per questo che ogni giorno gli utenti si sincerano delle condizioni proposte da ogni provider. Soprattutto quelli virtuali sono diventati una vera e propria istituzione, con qualche nome che riesce ad avere un ruolo predominante. Tra questi infatti ci sono anche aziende semisconosciute che ora però sono diventate tra le migliori. Spusu è una di queste e con le sue offerte lo conferma ogni mese.

Questo provider virtuale è in grado di proporre le sue migliori opportunità ancora una volta, questa volta prorogate fino al 30 settembre. In particolare si tratta di un’offerta mobile che consente di avere veramente tutto al suo interno, meglio nota con il nome di Spusu70.

La nuova Spusu70 con tutto incluso a 5,98 € al mese per sempre

Un operatore come Spusu risulta uno dei più amati per via dei suoi prezzi di vendita. Il celebre gestore infatti mette a disposizione di tutti quello che serve ogni mese, offrendo una velocità massima di navigazione pari al 4G+ a 300 Mbps.

Partendo dai minuti e dai messaggi, questi sono disponibili rispettivamente con 2000 minuti e 500 SMS verso tutti. Ci sono poi 70 giga disponibili per navigare sul web.

Un aspetto molto interessante è l’opzione ricarica che fornisce, siccome tutti i contenuti non utilizzati possono trasformarsi in dati arrivando fino a 140 giga da utilizzare il mese successivo. Gli utenti potranno scegliere una scheda fisica o una eSIM.