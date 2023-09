WhatsApp Pay è la grande novità: come funziona

L’una dopo l’altra sono arrivate tantissime novità a far parte di WhatsApp in termini di funzionalità ma anche per quanto riguarda l’estetica della piattaforma. L’applicazione di messaggistica istantanea ha ritenuto opportuno aumentare il passo per non restare indietro rispetto alla concorrenza che negli ultimi anni ha mosso grandi passi in avanti.

Proprio per questo il colosso ha deciso di mettersi in regola con tantissime delle richieste degli utenti, così come con tantissime cose anticipate in passato. Dopo il lancio dei canali che pian piano stanno arrivando a tutti, WhatsApp vuole riscrivere anche le regole per quanto riguarda i pagamenti digitali. Attualmente in Brasile è in India è disponibile infatti WhatsApp Pay, una funzione di pagamento che permette attualmente a oltre 400 milioni di persone di acquistare dei prodotti e dei servizi pagando direttamente dalla chat.

WhatsApp Pay sta arrivando anche in Europa, ora tutti potranno pagare dalla chat

L’innovazione che potrebbe segnare un grande passo da parte della strategia di Meta è l’arrivo di WhatsApp Pay. Questa grande novità consentirà alle aziende di poterne beneficiare senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

WhatsApp ovviamente diventerà un leader all’interno del settore dei pagamenti digitali offrendo peraltro un servizio che va ben oltre la messaggistica istantanea.

Chiaramente, dopo i paesi in cui è stato già implementato, questo nuovo sistema potrebbe arrivare anche in Europa. Secondo quanto riportato però ci vorrà ancora del tempo prima che si possa parlare anche qui di WhatsApp Pay. Ovviamente durante i prossimi giorni ci saranno delle novità importanti per capire se ci saranno spiragli utili.