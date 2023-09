BYD ATTO 3, l’auto 100% elettrica di cui vi abbiamo tanto parlato nel corso delle ultime settimane, torna a far parlare di sé con il punteggio di cinque stelle nei test Green NCAP, che ricordiamo essere l’ente europeo indipendente per quanto riguarda la valutazione delle emissioni di gas serra. Green NCAP è appunto una iniziativa indipendente, che cerca di promuovere lo sviluppo di automobili che riescano a ridurre al massimo le emissioni di gas serra.

Le emissioni di BYD ATTO 3 hanno raggiunto il massimo punteggio, con consumi ridottissimi nei test caldo/freddo, ottenendo circa 18 kWh ogni 100 chilometri, una piacevole sorpresa per gli ingegneri che hanno svolto i test, in quanto è una vettura che ha dimostrato un fabbisogno energetico inaspettatamente basso a bassissime temperature.

Essendo un’auto elettrica, quindi senza motore a combustione, le uniche emissioni risiedono più che altro nell’energia che viene prodotta per ricaricare le batterie, pronta a raggiunge 50-80 grammi di CO2 ogni chilometro, con un punteggio di 9,7 su 10. Un forte segnale di quanto comunque l’azienda orientale sia stata attenta nel cercare di bilanciare al massimo la sua anima green, con la funzione di ricarica della batteria.

BYD ATTO 3, le altre valutazioni

Per quanto riguarda invece l’efficienza energetica, la BYD ATTO 3 ha ottenuto un altro quasi record, fermandosi a ben 9,5 punti su 10, solo in autostrada infatti il consumo di energia è stato leggermente inferiore alle aspettative, raggiungendo 28,1 kWh ogni 100km, mentre alle altre condizioni si è fermato a 18 kWh ogni 100 chilometri, sia in condizioni di grande caldo che di grandissimo freddo.

Ora non ci resta che attendere la nostra prova su strada per toccarla effettivamente con mano.