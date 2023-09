HoMobile è l’operatore telefonico che nasce con l’obiettivo di promuovere offerte super vantaggiose per la linea mobile.

Il gestore virtuale in questione, prende in prestito la sua linea da Vodafone, uno dei principali leader del settore delle telecomunicazioni italiane.

In questo modo, può contare su una copertura di rete totale senza dover sottostare al peso del pagamento di proprie infrastrutture.

Per questa ragione, HoMobile, concentra gran parte del suo lavoro sull’elaborazione di offerte per la linea mobile più che convenienti e super competitive.

HoMobile: tutti i servizi inclusi

L’offerta di HoMobile di cui vi stiamo per parlare è disponibile per tutti i clienti che provengono da altri gestori, quali: Iliad, Poste Mobile, Iliad e altri ancora, la cui lista completa è consultabile direttamente dal sito ufficiale dell’operatore telefonico.

Al prezzo di 10.99 euro al mese, la promozione in questione, incluse: