Android GRATIS, sul Play Store tanti giochi e app a pagamento oggi non si pagano

Ogni titolo che vedete qui sotto di solito è a pagamento, ma per questa giornata sarà gratis su Android. Probabilmente tutto ciò sarà valido anche domani, ma vi consigliamo di fare quanto prima possibile per evitare brutte sorprese.

Inoltre un altro consiglio che vi diamo è quello di scaricare tutti i contenuti, anche se a primo impatto qualcuno potrebbe non piacervi. La spiegazione è presto data: ogni titolo scaricato oggi gratis, sarà per sempre vostro gratis. Questo significa che, qualora uno dei contenuti che oggi non sono di vostro gradimento dovesse servirvi il futuro, potrete riscaricarlo gratis proprio in virtù dell’opzione disponibile oggi.

È da ricordare che ogni settimana arriverà un’iniziativa del genere, per cui gli utenti Android potrebbero ritrovarsi improvvisamente pieni di titoli da scaricare.

In basso, come già detto, c’è l’elenco: non vi tocca che cominciare con il download.

Android: questi titoli a pagamento sono in regalo sul Play Store di Google, ecco la lista

Per procedere al download di tutti i titoli che trovate qui sotto, dovete solo cliccare su di essi per essere ricondotti al Play Store di Google: