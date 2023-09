Iliad è il miglior operatore, è l'unico che non fa TELESELLING

Uno dei dati più importanti che non si valutano quando si parla di un gestore mobile è la sua attività al di fuori di quella promozionale tradizionale. Iliad infatti è uno dei pochi gestori che non si occupa di fare teleselling. Attualmente tra tutti i grandi gestori in Italia si tratta della sola azienda che non percorrere questa strada.

Non ci sono infatti persone che hanno mai ricevuto telefonate insistenti da parte di call center a nome del famosissimo provider. Si tratta infatti di strumenti molto invasivi che dovrebbero essere regolamentati in modo molto più severo. Proprio durante gli ultimi giorni Iliad ha annunciato di aderire al nuovo Codice di Condotta per attività di call center. Ricordiamo che questa iniziativa è stata appena approvata anche dall’AGCOM.

Iliad non fa teleselling ed aderisce al nuovo Codice di Condotta approvato dall’AGCOM

Iliad continua ad andare per la sua strada e continua a rappresentare tanti vantaggi per gli utenti che scelgono i suoi servigi. Questo gestore si è distinto ancora una volta aderendo al nuovo Codice di Condotta che ha un obiettivo molto semplice.

Con questa novità infatti si introducono dei nuovi principi che saranno in grado di tutelare tutti i consumatori da qualsiasi tipo di pratica ingannevole che purtroppo si ripete quotidianamente ad opera di diversi call center.

Il nuovo codice dunque è una notizia ottima per gli utenti, i quali nell’ultimo periodo avrebbero ravvisato un aumento delle telefonate sebbene fossero iscritti al Pubblico registro delle opposizioni. Insomma, lunga vita a Iliad.