Anche nella stagione autunnale Iliad reciterà un ruolo da piena protagonista nell’ambito della telefonia mobile. Il provider francese è sempre pronto a stupire i suoi clienti, non soltanto attraverso le promozioni low cost, ma anche attraverso una nuova serie di servizi a lungo attesi. C’è grande fermento del pubblico, a tal proposito, per il lancio di un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Da settimane molte indiscrezioni parlano di un lancio da parte di Iliad di una sua app nativa che sarà disponibile presto per i marketplace di casa Android ed anche per l’App Store di iPhone. A differenza del passato, tali rumors sembrano essere confermati anche da ambienti vicini al provider francese.

Il lancio di un’app andrebbe a garantire agli utenti di Iliad funzioni del tutto speculari a quelle degli altri gestori. Senza collegarsi sul sito ufficiale, ma direttamente attraverso l’app su smartphone, gli utenti sarebbero in grado di effettuare ricariche del loro credito, verificare i consumi della propria ricaricabile, modificare offerte e condizioni del loro piano tariffario. L’arrivo di un’app ufficiale inoltre chiuderebbe anche la stagione dei numerosi servizi paralleli che stanno accompagnando da tempo gli utenti con device Android.

Oltre alle novità relative all’app, sul fronte commerciale in autunno Iliad ha modificato in parte il suo listino, riproponendo al pubblico una valida tariffa quale la Giga 150. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile pagheranno 9,99 euro ogni mese e riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete.