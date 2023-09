I servizi di streaming sono diventati molto diffusi e utilizzati da parte degli utenti. Amazon ha da tempo lanciato Prime Video per sfidare Netflix e Disney+ offrendo tantissimi contenuti originali e un catalogo sempre in evoluzione.

Il vantaggio di Prime Video è quello di essere incluso nell’abbonamento di Amazon Prime e quindi gli utenti possono usufruire di più servizi contemporaneamente. Tuttavia, questa situazione sembra destinata a cambiare a partire dal prossimo anno.

Infatti, Bloomberg ha riportato una notizia che rivoluzionerà completamente Amazon Prime Video. Il colosso dell’e-commerce introdurrà alcune interruzioni pubblicitarie che verranno mostrate durante la visione dei film e delle serie TV.

Amazon introdurrà la pubblicità su Prime Video, le serie TV e i film saranno interrotti da spot e bisognerà pagare per tornare a vedere i contenuti in tranquillità

Al momento non è chiara la durata degli spot e le tempistiche con cui verranno mostrati. Possiamo immaginare che le pubblicità saranno mostrate all’inizio e a metà dello show. Il colosso dello streaming rassicura gli utenti che la pubblicità sarà limitata ma purtroppo arriverà e interromperà la visione.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la piattaforma che quindi si adegua, anche se in maniera diversa, a quanto fatto da Netflix con l’introduzione di un piano di abbonamento con pubblicità. Tuttavia, la pubblicità su Prime Video sarà mostrata a tutti gli utenti a partire da quello Statunitensi, Canadesi, Inglesi e Tedeschi. In Italia la pubblicità arriverà nel corso del 2024 insieme agli abbonati Francesi, Australiani, Messicani e Spagnoli.

Amazon sta pensando anche all’introduzione di un abbonamento dedicato a Prime Video per rimuovere la pubblicità. Gli analisti indicano un costo mensile di tre dollari che in Italia potrebbero diventare tre euro per usufruire di tutti i contenuti senza interruzioni.