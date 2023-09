Siamo certi che anche voi avrete sentito parlare ultimamente di Temu, il fenomeno virale del mondo dello shopping. L’applicazione permette di acquistare innumerevoli prodotti a prezzi ridotti e promette anche di potere effettuare compere gratuitamente. Davvero è possibile? Quanto è affidabile? Possiamo utilizzarla senza problemi?

Temu, così come altre piattaforme di e-commerce (ad esempio Shein), si basa molto su un sistema di referral, spingendo gli utenti ad acquistare grazie alla possibilità di accedere a sconti particolari. Se invitiamo un amico a scaricare l’app, si riceve un buono, se si spende una determinata cifra ne si riceve unaltro e così via. Per quanto riguarda l’acquisto gratuito, è possibile ma alquanto improbabile perché si dovrebbero invitare un numero elevato di amici. Questo meccanismo però, oltre ad attirare le persone, permette anche all’azienda di risparmiare sulle campagne pubblicitarie.

Temu è davvero così conveniente?

Che sia sull’app o sul sito, è possibile fare shopping trovando prodotti vestiari, di bellezza o per la casa a prezzi pazzeschi. Le offerte sono davvero incredibili. Sicuramente la qualità non è così elevata, ma se siete già abituati a questo tipo di compere, sicuramente lo saprete già. I brand sono per lo più sconosciuti, quindi non aspettatevi capi alla Zalando.

Per quanto riguarda l’affidabilità, il team Temu lavora costantemente per garantire un servizio impeccabile. L’azienda fa parte del gruppo PDD Holdings, sito a Dublino, che ha un’ottima reputazione. Inoltre, possiede un programma apposito di protezione per gli acquisti che include un rimborso completo in caso di problemi.

Potrete effettuare il reso leggendo la sezione apposita. Insomma, potete stare sereni. Se vi abbiamo convinto e siete curiosi potete vi basterà cliccare qui: VIA ALLO SHOPPING!