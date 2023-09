Nova MW6, top della gamma Mesh di Tenda, è composto da un set di 3 unità, tutte dotate di porte LAN Gigabit, che riescono a coprire fino a 500 mq, garantendo una rete wireless stabile e veloce.

In caso ci fosse bisogno di una maggiore copertura, è sempre possibile aggiungere altre unità, fino a 9 in totale. Scopriamo insieme la super offerta di Amazon.

Tenda Nova MW6 WiFi Mesh in offerta su Amazon

Tenda ha pensato bene di optare per un approccio estremamente semplice e sappi che per poterlo utilizzare sin da subito con grande soddisfazione avrai bisogno di una decina di minuti al massimo. Infatti il sistema è plug and play e i componenti sono preconfigurati per essere individuabili tra di loro.

Per prima cosa scarica sul tuo smartphone o tablet l’app ufficiale Tenda mediante il codice QR code posto sul lato della confezione o scaricandola direttamente dall’App Store o dal Play Store per poi passare alla fase operativa vera e propria. Nel dettaglio dovrai: Collegare un primo modulo al suo cavo d’alimentazione e connetterlo al tuo router mediante l’apposito cavo LAN che tra le altre cose è incluso.

Attendere finché il Led di stato non diventa blu. Quello sarà il segno che il Tenda Nova MW6 Wi-fi Mesh è correttamente connesso a internet. Apri l’app ufficiale che hai scaricato in precedenza. Attiva il wi-fi sul tuo smartphone o tablet e connettiti alla rete mesh appena creata. Puoi riconoscerla dal fatto che il suo nome identificativo inizia con il termine Nova. Per connetterti ti verrà richiesta una password che puoi trovare al di sotto del modulo utilizzato, in alternativa puoi semplicemente avvalerti del codice QR per una connessione immediata. Il tutto per soli 107.47 euro con la possibilità di aggiungere un coupon sconto di 5 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli.