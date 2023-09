I dispositivi Pixel di Google sono noti per le prestazioni della loro fotocamera. Con la serie Pixel 6 lanciata nel 2021, l’azienda ha alzato il livello nel reparto di imaging per poter battere i telefoni Android di punta. Lo stesso avverrà con il Google Pixel 8.

Con Pixel 7 nel 2022, Google ha apportato tutte le modifiche necessarie per offrire un’esperienza superiore. Secondo le ultime indiscrezioni, la serie Pixel 8 è destinata a cambiare nettamente la qualità della fotocamera. Un rapporto di 91Mobiles e Kamila Wojciechowska fa luce sulle specifiche hardware della fotocamera del Pixel 8. Un video promozionale trapelato evidenzia le nuove funzionalità della fotocamera, come Video Boost, Night Sight per registrare in condizioni di scarsa illuminazione, Audio Eraser e Magic Editor.

Annunciato all’I/O 2023, in particolare Magic Editor espanderà Magic Eraser e consentirà di centrare i soggetti in una foto dopo lo scatto. Per quanto riguarda Audio Eraser, permetterà di rimuovere il rumore di fondo indesiderato, un po’ come Magic Eraser. Pixel 8 scambia persino i volti delle persone nelle foto utilizzando la magia dell’intelligenza artificiale in pochi tocchi.

Google prevede anche di offrire la possibilità di scattare foto con la risoluzione completa di 50 MP. Inoltre, nuovi controlli della fotocamera professionale nell’app Google Fotocamera per maggiore flessibilità. Sebbene non menzionate nel report, la maggior parte di queste nuove funzionalità della fotocamera saranno esclusive di Pixel 8 Pro. Apparentemente i due telefoni utilizzeranno la stessa fotocamera principale da 50 MP, mentre il modello più grande utilizzerà un sensore ultra grandangolare da 64 MP. Anche la fotocamera periscopica 5x rimarrà un’esclusiva del Pro.

Google Pixel 8, le nuove prestazioni della fotocamera nei modello standard e Pro

L’obiettivo periscopico da 48 MP 5x del Pixel 8 Pro utilizzerà presumibilmente un’apertura f/2.8 più veloce. Un bel salto di qualità dall’apertura della fotocamera periscopica del Pixel 7 Pro. Ciò dovrebbe consentire al sensore di catturare più luce, soprattutto in condizioni difficili. Questa è anche la stessa apertura che Apple utilizza per l’obiettivo 5x da 12 MP dell’iPhone 15 Pro Max.

La risoluzione della fotocamera frontale, invece, rimarrà invariata a 10,5 MP su entrambi i modelli sia standard sia pro. Tuttavia, il Pixel 8 Pro potrebbe essere dotato di supporto per la messa a fuoco automatica, per catturare selfie più nitidi. Quest’anno Google prevede di ampliare il divario tra i suoi Pixel normali e quelli Pro per quanto riguarda le funzionalità della fotocamera e l’hardware.

Se desideri le migliori prestazioni possibili per la fotocamera del tuo dispositivo, quest’anno potresti prendere in considerazione il Google Pixel 8 Pro anziché il modello più piccolo. Non dovremo aspettare molto per saperne di più sulla serie Pixel 8 poiché Google è pronta a svelarli il 4 ottobre.