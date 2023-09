Il FRITZ!Box porta il Wi-Fi 6 nella rete locale su connessione via cavo, DSL e in fibra ottica. Un centralino DECT e svariate funzioni per la Smart Home completano l’offerta. Il FRITZ!Box è versatile e perfetto per la connessione alla rete locale su qualsiasi modem via cavo, DSL e in fibra.

In questi giorni la piattaforma Amazon lo sta proponendo ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

AVM FRITZ!Box 7590 AX in offerta su Amazon

Si tratta di un prodotto top gamma con WiFi 6 – ce lo ricorda anche la sua denominazione ufficiale, FRITZ!Box 7590 AX Edition International – e velocità fino a 300Mbps. Il dispositivo era stato mostrato in anteprima nel corso dell’edizione 2022 del MWC.

Aumenta l’efficienza, dunque, così come è più semplice ora con questa inedita soluzione gestire più applicazioni contemporaneamente: ideale soprattutto in contesti come la visualizzazione di contenuti in 4K. Così come visto anche nei modem router lanciati di recente – FRITZ!Box 7510 e FRITZ!Box 5590 Fiber sono presenti Gigabit LAN, USB 3.0, DECT e app Smart Home.

La rete WiFi Mesh permette di avere la migliore connessione in tutta la casa combinando i nodi wireless distribuiti nella rete – Box + Repeater – e gli smartphone, così come tutti gli altri dispositivi connessi alla rete, possono passare da un punto di accesso all’altro in modo completamente automatico e senza disconnettersi mai. La piattaforma lo sta scontando del 24%, portandolo a 244.50 euro da 319.99 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.