Al giorno d’oggi gli utenti hanno a tutti gli effetti gli strumenti necessari per ottenere la totale esenzione dal pagamento del canone Rai, in modo completamente legale e senza troppi giri che avrebbero indubbiamente messo in dubbio la buona riuscita della pratica.

Alla base dell’escamotage che si potrebbe utilizzare, risiede proprio la necessità che l’utente sia in possesso di un televisore; dovete sapere che la tassa nasce proprio per essere pagata da coloro che hanno in casa un dispositivo di questo tipo, ciò sta a significare che se tale condizione venisse a mancare, l’utente stesso può avere diritto alla totale esenzione.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram.

Canone Rai, oggi è gratis per tutti

Rispettando tale prerequisito, il consumatore finale si ritrova a poter presentare domanda tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, inoltrando una autodichiarazione all’interno della quale conferma a tutti gli effetti la propria condizione. Prestate attenzione a non dichiarare il falso, poiché il rischio è di incappare in una sanzione salatissima, che comprenderebbe anche tutti gli arretrati non pagati.

Solo una porzione di utenti ha la possibilità di godere del televisore, ed allo stesso tempo di non pagare la tassa: sono gli over 75 che hanno un reddito annuo di tutta la famiglia inferiore agli 8000 euro. E’ da notare che si parla proprio della somma dei redditi di tutti i componenti dello Stato di Famiglia, anche se in casa ci fosse un’altra persona con un reddito superiore, non si avrebbe diritto all’esenzione.